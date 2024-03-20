(Кнорре) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кнорре) Olga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кнорре Карл Христофорович

Мать: Von Knorre Dorothea Caroline Elisabeth

Смерть
Неизвестно
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