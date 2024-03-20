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(Кнорре) Olga
(Кнорре) Olga
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кнорре Карл Христофорович
1801 г.р.
Мать
Von Knorre (Von Dieterichs) Dorothea Caroline Elisabeth
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Кнорре Карл Христофорович
Мать:
Von Knorre Dorothea Caroline Elisabeth
Смерть
Неизвестно
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