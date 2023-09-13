Кузнецова Неонила Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1858
Дочь: Ефимия Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
02.01.1860
Сын: Кузнецов Георгий Матвеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Восприемница: Андрея Карповича Кузнецова дочь Дарья.
Рождение ребёнка
01.11.1863
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно