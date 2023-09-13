Кузнецова Неонила Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Неонила Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1858

Дочь: Ефимия Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1858
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.01.1860

Сын: Кузнецов Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемница: Андрея Карповича Кузнецова дочь Дарья.
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Кузнецов Иосиф Матфеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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