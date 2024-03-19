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Резанцов Никанор Семенов

Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Резанцов Семен Алексеев

Мать: Резанцова Аксинья Артамонова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
20.01.1830

Жена: Резанцова Агафья Родионова

Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1831

Дочь: Пелагея Никанорова

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Никанорова

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Резанцов Фрол Никаноров

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1839

Дочь: Февронья Никанорова

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1842

Сын: Резанцов Трифон Никаноров

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.05.1844

Сын: Резанцов Иван Никаноров

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Елена Рязанцева

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Резанцов Иван Никаноров

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Резанцов Фёдор Никаноров

Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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