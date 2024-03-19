Резанцов Никанор Семенов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
20.01.1830
Сухоречка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.05.1831
Дочь: Пелагея Никанорова
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Никанорова
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
23.06.1839
Дочь: Февронья Никанорова
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
07.02.1842
Сын: Резанцов Трифон Никаноров
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
04.05.1844
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Елена Рязанцева
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Резанцова Агафья Родионова
Смерть
Неизвестно