Григорий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Степанов

Григорий Степанов

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

12.11.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1841 г.р.

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1869 ст.

Отец: Степан Иванов

Мать: Марфа Алексеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-40об-41
Крещение
16.11.1869 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дому сынъ ихъ Дмитрiй Степановъ и той же вотчины деревни крестьянка Авдотья Максимова 56-25-218-40об-41
Бракосочетание
31.01.1888 ст.

Жена: Анна Петрова

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Дата свадьбы: 31 января 1888 Деревни Здурьева крестьянский сынъ Григорiй Степановъ, православный, первым бракомъ, 19 лет. Деревни Евсекова крестьянская дочь девица Анна Петрова, 19 лет. Поручители: П... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.09.1889 ст.

Дочь: Марiя Григорiева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
нет записи о рождении
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.

Дочь: Марiя Григорiева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-6об-7
Рождение ребёнка
07.09.1897 ст.

Дочь: Анна Григорiева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Проживающий в Деревне Здурьева безсрочно отпуский рядовой 106го Уфимского полка Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова,... Показать все
Восприемник
07.04.1898 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
7 апреля 1898 у Николая Александрова Феодорова 56-25-220-81об-82
Рождение ребёнка
16.02.1899 ст.

Сын: Николай Григорiевъ

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-116о... Показать все
Восприемник
15.08.1899 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
15 августа 1899 у Михаила Афонасiева Александрова 56-25-220-126об-127
Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.

Сын: Алексей Григорiевъ

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1902 ст.

Сын: Їоаннъ Григорiевъ

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-221-46об-... Показать все
Восприемник
12.12.1903 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
12 декабря 1903 у Анны Сергiевой Павловой Ивановой 56-25-221-89об-90
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.

Дочь: Марiя Григорiева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-121об-122
Рождение ребёнка
11.12.1905 ст.

Сын: Павелъ Григорiевъ

Мать ребёнка: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-194об-195
Рождение ребёнка
14.03.1907 ст.

Сын: Алексей Григорiевъ

Мать ребёнка: Анна Петрова

Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-279об-280
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close