Григорий Степанов
Место рождения
Дата рождения12.11.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.11.1869 ст.
Отец: Степан Иванов
Мать: Марфа Алексеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Г-на Катенина, Деревни Здурьева крестьянинъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-40об-41
Крещение
16.11.1869 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дому сынъ ихъ Дмитрiй Степановъ и той же вотчины деревни крестьянка Авдотья Максимова 56-25-218-40об-41
Бракосочетание
31.01.1888 ст.
Жена: Анна Петрова
Дата свадьбы: 31 января 1888 Деревни Здурьева крестьянский сынъ Григорiй Степановъ, православный, первым бракомъ, 19 лет. Деревни Евсекова крестьянская дочь девица Анна Петрова, 19 лет. Поручители: П... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.09.1889 ст.
нет записи о рождении
Рождение ребёнка
05.07.1896 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-6об-7
Рождение ребёнка
07.09.1897 ст.
Дочь: Анна Григорiева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Проживающий в Деревне Здурьева безсрочно отпуский рядовой 106го Уфимского полка Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова,... Показать все
Восприемник
07.04.1898 ст.
7 апреля 1898 у Николая Александрова Феодорова 56-25-220-81об-82
Рождение ребёнка
16.02.1899 ст.
Сын: Николай Григорiевъ
Мать ребёнка: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-116о... Показать все
Восприемник
15.08.1899 ст.
15 августа 1899 у Михаила Афонасiева Александрова 56-25-220-126об-127
Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.
Сын: Алексей Григорiевъ
Мать ребёнка: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Запасной из крестьянъ деревни Здурьева Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1902 ст.
Сын: Їоаннъ Григорiевъ
Мать ребёнка: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-221-46об-... Показать все
Восприемник
12.12.1903 ст.
12 декабря 1903 у Анны Сергiевой Павловой Ивановой 56-25-221-89об-90
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-121об-122
Рождение ребёнка
11.12.1905 ст.
Сын: Павелъ Григорiевъ
Мать ребёнка: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-194об-195
Рождение ребёнка
14.03.1907 ст.
Сын: Алексей Григорiевъ
Мать ребёнка: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православные 56-25-221-279об-280