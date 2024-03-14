Куратов Григорий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуратов Григорий Герасимович

Куратов Григорий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Куратова Дарья Герасимовна

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куратова Дарья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close