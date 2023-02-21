Малицкий Матвей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Малицкая Мария Федосеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Малицкая Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Малицкая Мария Федосеевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Малицкая Мария Федосеевна
Рождение ребёнка
07.07.1922
Дочь: Малицкая Аграфена Матвеевна
Мать ребёнка: Малицкая Мария Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно