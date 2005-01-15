Авдеева (Морозова) Антонина Михайловна
Место рожденияТри Ключа, Самарская область
Дата рождения09.12.1937
Дата смерти15.01.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1937
Отец: Морозов Михаил
Мать: Морозова Александра
Три Ключа, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1957
Сын: Авдеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович
Сергеевка, Катавский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.08.1959
Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович
посёлок городского типа Багатай, Верхоянский улус, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухатова ? Дмитриевна
Отец ребёнка: Сухатов Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2005
Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)