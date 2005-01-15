Авдеева (Морозова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеева (Морозова) Антонина Михайловна

Авдеева (Морозова) Антонина Михайловна

Место рождения

Три Ключа, Самарская область

Дата рождения

09.12.1937

Дата смерти

15.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1937

Отец: Морозов Михаил

Мать: Морозова Александра

Три Ключа, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1957

Сын: Авдеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович

Сергеевка, Катавский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.08.1959

Сын: Авдеев Борис Николаевич

Отец ребёнка: Авдеев Николай Александрович

посёлок городского типа Багатай, Верхоянский улус, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухатова ? Дмитриевна

Отец ребёнка: Сухатов Дмитрий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухатов Дмитрий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Николай Александрович

Смерть
15.01.2005
Мохсоголлох, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close