Скулова (Маслова) Анна Дионисиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скулова (Маслова) Анна Дионисиевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Из метрики о бракосочетании: Столичного города Москвы Сыромятной слободы мещанина Дионисия Михеева Маслова дочь девица.
Бракосочетание
13.09.1882 ст.

Муж: Скулов Иван Егорович

Мытищи, Мытищи, Московская область
МЫТИЩИ СЕЛО, ВЛАДИМИРСКОЙ БМ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1299, стр. 195
Рождение ребёнка
03.05.1884 ст.

Сын: Скулов Николай Иванович

Отец ребёнка: Скулов Иван Егорович

Спаское, Московский уезд, Московская губерния
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1327, стр. 122 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.

Дочь: Скулова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Скулов Иван Егорович

Спаское, Московский уезд, Московская губерния
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1341, стр. 297 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Рождение ребёнка
03.04.1889 ст.

Дочь: Скулова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Скулов Иван Егорович

Спаское, Московский уезд, Московская губерния
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1393, стр. 314 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Смерть
Неизвестно

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