Скулова (Маслова) Анна Дионисиевна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Из метрики о бракосочетании: Столичного города Москвы Сыромятной слободы мещанина Дионисия Михеева Маслова дочь девица.
Бракосочетание
13.09.1882 ст.
Муж: Скулов Иван Егорович
Мытищи, Мытищи, Московская область
МЫТИЩИ СЕЛО, ВЛАДИМИРСКОЙ БМ ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1299, стр. 195
Рождение ребёнка
03.05.1884 ст.
Отец ребёнка: Скулов Иван Егорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1327, стр. 122 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Рождение ребёнка
11.06.1885 ст.
Дочь: Скулова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Скулов Иван Егорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1341, стр. 297 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Рождение ребёнка
03.04.1889 ст.
Дочь: Скулова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Скулов Иван Егорович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1393, стр. 314 СПАССКОЕ-КОТОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ.
Смерть
Неизвестно