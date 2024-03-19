Кузьминов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминов Николай

Место рождения

Стремшино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

1877

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Стремшино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
15.02.1919

Жена: Кузьминова Серафима

Труфановский сельсовет Устьянского раона Архангельской области
Рождение ребёнка
15.04.1921

Дочь: Кузьминова Надежда

Мать ребёнка: Кузьминова Серафима

д.Фроловская Труфановского сельсовета Устьянского района Архангельской области
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
После 1937
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: Болезнь
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