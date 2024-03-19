Кузьминов Николай
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
15.02.1919
Жена: Кузьминова Серафима
Труфановский сельсовет Устьянского раона Архангельской области
Рождение ребёнка
15.04.1921
Дочь: Кузьминова Надежда
Мать ребёнка: Кузьминова Серафима
д.Фроловская Труфановского сельсовета Устьянского района Архангельской области
Работа или профессия
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
После 1937
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: Болезнь