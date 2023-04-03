Евдокия Софониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Софониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евфросиния Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мавра Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гаврил Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Павлов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Павлов

Смерть
Неизвестно
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