Евдокия Софониева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евфросиния Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мавра Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гаврил Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Павлов
Смерть
Неизвестно