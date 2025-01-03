Вирменич Тарас Владимирович
мужской, родился Неизвестно, Семёновка Полтавской области
ОтецВирменич ВладимирНеизвестно г.р.
МатьВирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)1943 г.р.
Супруги
Екатерина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Лидия ФранцевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Семёновка Полтавской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Францевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Николаевна