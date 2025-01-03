Вирменич Тарас Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вирменич Тарас Владимирович

Автор
ВБ
Бычкова В.

мужской, родился Неизвестно, Семёновка Полтавской области

Отец
Вирменич ВладимирНеизвестно г.р.
Мать
Вирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)1943 г.р.
Супруги
Екатерина НиколаевнаНеизвестно г.р.
Лидия ФранцевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вирменич Владимир

Мать: Вирменич (Мошенец) Татьяна Васильевна (Тася)

Семёновка Полтавской области

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Францевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Николаевна

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