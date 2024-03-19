Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусов АНДРЕЙ САВИНОВИЧ

Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

24.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Салтаусов ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОЕЕВА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1903

Сын: Салтаусов АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОЕЕВА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1905

Сын: Салтаусов ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОЕЕВА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.03.1906

Дочь: Салтаусова ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОЕЕВА

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова ЕЛЕНА ТИМОЕЕВА

Смерть
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
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