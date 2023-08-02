Марьин Виталий Василевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьин Виталий Василевич

Марьин Виталий Василевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1931

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1931

Отец: Марьин Василий Степанович

Мать: Марьина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьина Любовь Матвеевна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Марьин Александр Витальевич

Мать ребёнка: Марьина Любовь Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьина Любовь Матвеевна

Смерть
2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close