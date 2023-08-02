Марьин Виталий Василевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1931
Дата смерти2002
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1931
Рождение ребёнка
24.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марьина Любовь Матвеевна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Марьин Александр Витальевич
Мать ребёнка: Марьина Любовь Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьина Любовь Матвеевна
Смерть
2002