(Донова) Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Донов Матвей
мещанского сословия девица
Бракосочетание
20.09.1848
Муж: Игнатов Семен
Рождение ребёнка
04.09.1849
Сын: Игнатов Иван
Отец ребёнка: Игнатов Семен
Рождение ребёнка
11.09.1852
Сын: Игнатов Дмитрий
Отец ребёнка: Игнатов Семен
Рождение ребёнка
04.10.1854
Сын: Игнатов Николай
Отец ребёнка: Игнатов Семен
мещанин
Рождение ребёнка
19.?.1856
Сын: Игнатов Алексей
Отец ребёнка: Игнатов Семен
Рождение ребёнка
1858
Сын: Игнатов Михаил
Отец ребёнка: Игнатов Семен
Рождение ребёнка
1861
Сын: Игнатов Василий
Отец ребёнка: Игнатов Семен
Смерть
1891
Харьков, Харківська область