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(Донова) Татьяна Матвеевна

Место рождения

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Донов Матвей

Мать: не указана

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
мещанского сословия девица
Бракосочетание
20.09.1848

Муж: Игнатов Семен

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.09.1849

Сын: Игнатов Иван

Отец ребёнка: Игнатов Семен

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.09.1852

Сын: Игнатов Дмитрий

Отец ребёнка: Игнатов Семен

Рождение ребёнка
04.10.1854

Сын: Игнатов Николай

Отец ребёнка: Игнатов Семен

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
мещанин
Рождение ребёнка
19.?.1856

Сын: Игнатов Алексей

Отец ребёнка: Игнатов Семен

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Игнатов Михаил

Отец ребёнка: Игнатов Семен

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Игнатов Василий

Отец ребёнка: Игнатов Семен

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1891
Харьков, Харківська область
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