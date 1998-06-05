Вихарева (Соловьёва) Ангелина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихарева (Соловьёва) Ангелина Константиновна

Место рождения

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.09.1935

Дата смерти

05.06.1998

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935

Отец: Соловьёв Константин Сергеевич

Мать: Соловьёва Апполинария Дмитриевна

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич

Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.07.1964

Сын: Вихарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич

Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич

Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вихарев Василий Алексеевич

Смерть
05.06.1998
Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Леденгск, Павинский муниципальный район, Костромская область
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