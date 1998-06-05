Вихарева (Соловьёва) Ангелина Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.09.1935
Дата смерти05.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935
Рождение ребёнка
28.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.07.1964
Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вихарев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1998
Похороны
Неизвестно