Клюева (Чувашова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1929
Дата смерти18.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929
Отец: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1956
Сын: Клюев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Клюев Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.11.1962
Дочь: Макарова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Клюев Николай Александрович
Смерть
18.02.2012