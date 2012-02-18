Клюева (Чувашова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Чувашова) Валентина Петровна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

27.09.1929

Дата смерти

18.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1929

Отец: не указан

Мать: Чувашова Наталья Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1956

Сын: Клюев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Клюев Николай Александрович

Рождение ребёнка
23.11.1962

Дочь: Макарова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Клюев Николай Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
18.02.2012
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