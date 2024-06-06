Градов Василий Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГрадов Василий Алексеевич

Градов Василий Алексеевич

Место рождения

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1887

Сын: Градов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Метрика с. Красильники Воспреемники: Борис Сергеевич (Головнин) Елена Константиновна Головнина
Рождение ребёнка
С 1889 по 1892

Сын: Градов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1891

Дочь: Градова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Метрика с. Красильники Воспреемники: с. Рубецкого Касимовского уезда дер. Макшеевой Федор Дмитриевич Кондрашин и кр-ка с. Красильников Евдокия Павловна Фетисова
Рождение ребёнка
02.05.1893

Дочь: Градова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Метрика с. Красильники ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ из с. Перевлеса Василий Алексеевич Градов Воспреемники: Касимовского уезда с. Рубецкого Федор Дмитриевич Кондрашов с. Половского Ирина Кондратьевна Боброва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.