Лунева (Бурдина) Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
04.02.1876
Осиновка, Оханский район, Пермский край
Оба первым браком, православные. Жениху 18 лет, невесте 19 лет. Поручители по жениху - крестьяне Максим Николаевич Чазов, Павел Дмитриевич Чазов и Петр Александрович Чазов. По невесте - крестьяне Ефим... Показать все
Смерть
Неизвестно