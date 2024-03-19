Лунева (Бурдина) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева (Бурдина) Марфа Ильинична

Место рождения

Лариха, Оханский, Пермский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Лариха, Оханский, Пермский край
Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Лунев Василий Антонович

Осиновка, Оханский район, Пермский край
Оба первым браком, православные. Жениху 18 лет, невесте 19 лет. Поручители по жениху - крестьяне Максим Николаевич Чазов, Павел Дмитриевич Чазов и Петр Александрович Чазов. По невесте - крестьяне Ефим... Показать все
Смерть
Неизвестно
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