Шутова Анастасия (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Анастасия (?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1833 ст.

Сын: Шутов Исидор Антипин

Отец ребёнка: Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Антипина

Отец ребёнка: Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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