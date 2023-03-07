Шутова Анастасия (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1833 ст.
Сын: Шутов Исидор Антипин
Отец ребёнка: Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Антипина
Отец ребёнка: Шутов Антипа (Аристарх) Аверкиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836