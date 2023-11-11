Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Фомин Роман Владимирович
Фомин Роман Владимирович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1987
Пол
Мужской
Отец
Фомин Владимир Федорович
1961 г.р.
Мать
Спирина- Фомина Нина Борисовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987
Отец:
Фомин Владимир Федорович
Мать:
Спирина- Фомина Нина Борисовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия