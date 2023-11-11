Фомин Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1987

Отец: Фомин Владимир Федорович

Мать: Спирина- Фомина Нина Борисовна

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