Чирков Иван Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1678
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Чирков Данило (Данилка) Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1699
Сын: Чирков Конан (Конашка) Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Гликерья Денисова
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Чирков Сидор Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Гликерья Денисова
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Чирков Иван Иванов
Мать ребёнка: Чиркова Гликерья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1722