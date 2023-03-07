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Чирков Иван Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Чирков Данило (Данилка) Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Сын: Чирков Конан (Конашка) Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Гликерья Денисова

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Чирков Сидор Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Гликерья Денисова

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Чирков Иван Иванов

Мать ребёнка: Чиркова Гликерья Денисова

Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Гликерья Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бауковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722
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