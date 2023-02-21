Немирович-Данченко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирович-Данченко Владимир Иванович

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Место рождения

Озургеты (ныне - Озургети), Грузия

Дата рождения

23.12.1858

Дата смерти

25.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Озургеты (ныне - Озургети), Грузия
Место жительства
С 1876
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тбилиси
Место жительства
Неизвестно
Тифлис (ныне - Тбилиси), Грузия
Смерть
25.04.1943
Москва, город федерального значения Москва
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