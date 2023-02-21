Немирович-Данченко Владимир Иванович
Место рожденияОзургеты (ныне - Озургети), Грузия
Дата рождения23.12.1858
Дата смерти25.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Озургеты (ныне - Озургети), Грузия
Место жительства
С 1876
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тбилиси
Место жительства
Неизвестно
Тифлис (ныне - Тбилиси), Грузия
Смерть
25.04.1943