Зайцева Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зайцев Иван Сергеев

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Семенов

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арина ... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Семенов

ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1831г №32 Семион Максимов 54 У него жена Степанида Алексеева 47 У них дети 1й Сергей 27 Жена его Марфа Алексеева 28 У них сын Иван 1 2й Алексей 21 Жена его Арин... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Сын: Зайцев Ефим Сергеев

Отец ребёнка: Зайцев Сергей Семенов

с. Марфино, Московская обл.
ЦАМО ф.761 опись 1 Книга очередная рекрутская вотчины Его Сиятельства Графа Виктора Никитича Панина села Марфина с деревнями Составлена февраля 20 дня 1845г №33 Семен Максимов женат (55) 66 сын его... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Сергей Семенов

Смерть
Неизвестно
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