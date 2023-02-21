Малютина (Кайнова) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Кайнова) Матрена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайнов Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1901

Дочь: Шепелева Дарья Павловна

Отец ребёнка: Малютин Павел Феодосьевич

д. Полбино Егорьевской вол. Московской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Павел Феодосьевич

Смерть
Неизвестно
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