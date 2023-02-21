Малютина (Кайнова) Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кайнов Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1901
Дочь: Шепелева Дарья Павловна
Отец ребёнка: Малютин Павел Феодосьевич
д. Полбино Егорьевской вол. Московской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно