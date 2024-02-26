Евдокия Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Иванова (Вна)

Евдокия Иванова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1837 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.04.1817 ст.

Муж: Иван Степанов (Ич)

Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Симеон Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Анисья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.