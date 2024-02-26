Евдокия Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.04.1817 ст.
Муж: Иван Степанов (Ич)
Садыково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Иван Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Симеон Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Анисья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Степанов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно