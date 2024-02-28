Голицына (Дмитрова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицына (Дмитрова) Любовь Сергеевна

Голицына (Дмитрова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Усть-Донецкий, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

17.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1987

Отец: Дмитров Сергей Петрович

Мать: Дмитрова Ольга Николаевна

Усть-Донецкий, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.01.2012

Дочь: Фролова Диана Ильинична

Отец ребёнка: Фролов Илья Александрович

Бракосочетание
25.10.2019

Муж: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Илья Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close