Перхина Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перхина Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Алексей

Рождение ребёнка
05.12.2010

Сын: Яковлев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Алексей

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