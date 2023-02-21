Перхина Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Алексей
Рождение ребёнка
05.12.2010
Сын: Яковлев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Яковлев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Алексей