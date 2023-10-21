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Чернова Мария Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Чернов Емельян Денисович

Мать: Чернова-Гуцева Харентина Фадеева

Рождение ребёнка
1964

Сын: Чернов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Чернов Владимир

Рождение ребёнка
1967

Сын: Чернов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чернов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Людмила Владимирнова

Отец ребёнка: Чернов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Владимир

Смерть
1994
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