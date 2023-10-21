Чернова Мария Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
1964
Сын: Чернов Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Чернов Владимир
Рождение ребёнка
1967
Сын: Чернов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чернов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Людмила Владимирнова
Отец ребёнка: Чернов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Владимир
Смерть
1994