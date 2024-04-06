Шпехт (Герасимова) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияС 1846 по 1849
Дата смерти30.03.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения неизвестен, основано на записях о браке (23) и смерти (58). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE https://maps.ap... Показать все
Бракосочетание
02.05.1868 ст.
Муж: Шпехт Фридрих
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Воскресенская церковь г.Иркутска
Рождение ребёнка
1871 ст.
Отец ребёнка: Шпехт Фридрих
Предположительно Иркутск
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Сын: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович
Отец ребёнка: Шпехт Фридрих
Рождён предположительно в Иркутске. Год рождения: исходя из возраста в записи о 1м браке и из записи о 2м браке.
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Шпехт Фридрих
Смерть
30.03.1905 ст.
Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Умерла в 58 лет от рака желудка (?). Похоронена на Прокопьевском кладбище.