Шпехт (Герасимова) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпехт (Герасимова) Агафья Васильевна

Место рождения

Старое Пашково, Могилёвский район, Могилёвская область

Дата рождения

С 1846 по 1849

Дата смерти

30.03.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
С 1846 по 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Пашково, Могилёвский район, Могилёвская область
Год рождения неизвестен, основано на записях о браке (23) и смерти (58). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE https://maps.ap... Показать все
Бракосочетание
02.05.1868 ст.

Муж: Шпехт Фридрих

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Воскресенская церковь г.Иркутска
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Шпехт Сергей Фридрихович

Отец ребёнка: Шпехт Фридрих

Предположительно Иркутск
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Сын: Шпехт Федор (Фридрих) Фридрихович

Отец ребёнка: Шпехт Фридрих

Рождён предположительно в Иркутске. Год рождения: исходя из возраста в записи о 1м браке и из записи о 2м браке.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шпехт Иван Фридрихович

Отец ребёнка: Шпехт Фридрих

Смерть
30.03.1905 ст.
Апрельск, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Умерла в 58 лет от рака желудка (?). Похоронена на Прокопьевском кладбище.

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