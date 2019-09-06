Михайличенко (Емельянова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайличенко (Емельянова) Анна Степановна

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Место рождения

Архангельская обл

Дата рождения

06.09.1917

Дата смерти

12.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1917

Отец: Емельянов Степан Макарович

Мать: Емельянова Александра Степановна

Архангельская обл
Бракосочетание
04.01.1943

Муж: Михайличенко Николай Антонович

Рождение ребёнка
07.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайличенко Николай Антонович

Смерть
12.06.1966
Пинеровка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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