Михайличенко (Емельянова) Анна Степановна
Место рожденияАрхангельская обл
Дата рождения06.09.1917
Дата смерти12.06.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1917
Архангельская обл
Бракосочетание
04.01.1943
Рождение ребёнка
07.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайличенко Николай Антонович
Смерть
12.06.1966
Пинеровка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область