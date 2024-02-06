Морозова Гликерия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1848 ст.
Дочь: Морозова Агапия Петровна
Отец ребёнка: Морозов Петр Егорович
д. Иваково, Касимовская волость, Шумский уезд, Рязанская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Домна Петровна
Отец ребёнка: Морозов Петр Егорович
Смерть
Неизвестно