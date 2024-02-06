Морозова Гликерия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Гликерия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1848 ст.

Дочь: Морозова Агапия Петровна

Отец ребёнка: Морозов Петр Егорович

д. Иваково, Касимовская волость, Шумский уезд, Рязанская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Павел Петрович

Отец ребёнка: Морозов Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Домна Петровна

Отец ребёнка: Морозов Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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