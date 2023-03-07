Останин Тимофей Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Тимофей Потапов

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Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Останин Потап Афанасьев

Мать: Останина Ульяна Петрова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Шуклинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744
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