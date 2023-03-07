Останин Тимофей Потапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Останин Потап Афанасьев
Мать: Останина Ульяна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Шуклинский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1744