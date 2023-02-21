Мельник Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.?
Дата смерти29.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мельник Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович
Рождение ребёнка
13.01.1939
Дочь: Мельник Галина Петровна
Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович
Рождение ребёнка
04.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович
с. Бобрик, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
14.05.1943
Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1993