Мельник Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Анна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.?

Дата смерти

29.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.?

Отец: Федот

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мельник Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович

Рождение ребёнка
13.01.1939

Дочь: Мельник Галина Петровна

Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович

Рождение ребёнка
04.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович

с. Бобрик, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
14.05.1943

Сын: Мельник Иван Петрович

Отец ребёнка: Мельник Петр Артемович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Петр Артемович

Смерть
29.03.1993
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