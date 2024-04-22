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Жарков Иван Федорович

Место рождения

Коробейки, Ассуйская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробейки, Ассуйская волость, Бельский уезд
д.Коробейки, Сычевского р-на, Смоленской обл
Рождение ребёнка
29.07.1938

Дочь: Устинова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Жаркова Анастасия Тимофеевна

Коробейки, Ассуйская волость, Бельский уезд
д. Коробейки, Сычевского р-на, Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Александр Иванович

Мать ребёнка: Жаркова Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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