Жарков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
д.Коробейки, Сычевского р-на, Смоленской обл
Рождение ребёнка
29.07.1938
Дочь: Устинова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Жаркова Анастасия Тимофеевна
д. Коробейки, Сычевского р-на, Смоленской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жарков Александр Иванович
Мать ребёнка: Жаркова Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно