Константинов Ефим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1758 ст.
Отец: Шиверских Иван
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1778 ст.
Дочь: Константинова Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Константинова Васса Стефановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Константинов Платон Ефимович
Мать ребёнка: Константинова Васса Стефановна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно