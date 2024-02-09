Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.09.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарагуля Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гарагуля Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарагуля Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарагуля Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарагуля Дмитрий Иванович

Смерть
07.09.1987

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