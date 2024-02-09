Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарагуля Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарагуля Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарагуля Дмитрий Иванович
Смерть
07.09.1987