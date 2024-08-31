Егошина (Куткина) Степанида Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгошина (Куткина) Степанида Антиповна

Егошина (Куткина) Степанида Антиповна

avatar

Место рождения

село Луковка

Дата рождения

1901

Дата смерти

19.01.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Куткин Антип

Мать: (Куткина) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егошин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егошин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
22.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егошин Федор Михайлович

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егошин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егошин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егошин Федор Михайлович

Смерть
19.01.1954

Мы используем куки для улучшения работы сайта.