Егошина (Куткина) Степанида Антиповна
Место рождениясело Луковка
Дата рождения1901
Дата смерти19.01.1954
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Куткин Антип
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1922
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Рождение ребёнка
20.07.1933
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Смерть
19.01.1954