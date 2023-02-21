Кондрашова Устинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Устинья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кондрашов Родион Емельянович

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кондрашов Сила Емельянович

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кондрашов Антон Емельянович

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кондрашова Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович

Викторовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Емельян Самсонович

Смерть
Неизвестно
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