Кондрашова Устинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кондрашов Родион Емельянович
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кондрашов Сила Емельянович
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кондрашов Антон Емельянович
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кондрашова Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Кондрашов Емельян Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно