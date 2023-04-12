Горяимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяимов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горяимов Сергей

Мать: Горяимова Нина

Рождение ребёнка
17.06.2000

Дочь: Полина Александровна

Мать ребёнка: Горяимова Анастасия

Рождение ребёнка
21.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горяимова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяимова Анастасия

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