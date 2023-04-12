Горяимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горяимов Сергей
Мать: Горяимова Нина
Рождение ребёнка
17.06.2000
Дочь: Полина Александровна
Мать ребёнка: Горяимова Анастасия
Рождение ребёнка
21.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горяимова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяимова Анастасия