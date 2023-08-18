Кибальник Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибальник Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Кибальник Михаил Иванович

Мать: Кибальник Вера Петровна

Рождение ребёнка
15.09.2007

Дочь: Кибальник Арина Александровна

Мать ребёнка: Петрий Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
29.10.2014

Сын: Кибальник Демьян Александрович

Мать ребёнка: Петрий Евгения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрий Евгения Владимировна

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