Кибальник Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: Кибальник Михаил Иванович
Мать: Кибальник Вера Петровна
Рождение ребёнка
15.09.2007
Дочь: Кибальник Арина Александровна
Мать ребёнка: Петрий Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
29.10.2014
Сын: Кибальник Демьян Александрович
Мать ребёнка: Петрий Евгения Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно