Селивонова Евдокия Моисеева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова Евдокия Моисеева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

До ?.07.1792

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитая бездворная
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1767

Муж: Селивонов Илья Силвестров

Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Селивонова) Ефросиния Ильина

Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Вычислено исходя из записи в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Селивонов Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1771

Сын: Селивонов Иоанисим Яким Ильин

Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Селивонова) Домникия Ильина

Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Селивонов Яков Ильин

Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости за 1786 год.
Рождение ребёнка
1782

Сын: Селивонов Данил Ильин

Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из записи в исповедальной ведомости за 1787 год.
Смерть
До ?.07.1792
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из записи о браке с второй женой.

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