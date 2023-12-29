Селивонова Евдокия Моисеева?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиДо ?.07.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
посполитая бездворная
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1767
Вычислено исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Селивонова) Ефросиния Ильина
Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров
Вычислено исходя из записи в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1771
Сын: Селивонов Иоанисим Яким Ильин
Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров
Исходя из возраста указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Селивонова) Домникия Ильина
Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров
Исходя их возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Селивонов Яков Ильин
Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров
Исходя из возраста в исповедальной ведомости за 1786 год.
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Селивонов Илья Силвестров
Исходя из записи в исповедальной ведомости за 1787 год.
Смерть
До ?.07.1792
Исходя из записи о браке с второй женой.