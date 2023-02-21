Пашкова Анна Васильевна
Место рожденияд. Маза, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения08.12.1889 ст.
Дата смерти1960 или 1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1889 ст.
Отец: Пашков Василий Павлов
д. Маза, Бобровский уезд, Воронежская губерния
МК Архангельской церкви село Ячейка (ГАВО-АИС ф.331, оп.2, д. 1077) 1889 г.,Декабрь, День рождения - 8, крещения - 9. Анна. Родители: Воронежского уезда деревни Мазы государственный крестьянин Василий... Показать все
Бракосочетание
27.10.1906 ст.
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
27 октября. Жених: Посёлка Перовки крестьянин Алексей Константинов Филатов, православного вероисповедания, первым браком. 19 лет. Невеста: Посёлка Мазы крестьянка Анна Васильевна Певикова, православно... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.
Дочь: Филатова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович
д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Филатова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кожина Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович
Смерть
1960 или 1969
Похороны
Неизвестно
Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область