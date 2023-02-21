Пашкова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова Анна Васильевна

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Место рождения

д. Маза, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

08.12.1889 ст.

Дата смерти

1960 или 1969

Пол

Женский

Добавил:

АИ
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Место
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Рождение
08.12.1889 ст.

Отец: Пашков Василий Павлов

Мать: Пашкова Елизавета Яковлева

д. Маза, Бобровский уезд, Воронежская губерния
МК Архангельской церкви село Ячейка (ГАВО-АИС ф.331, оп.2, д. 1077) 1889 г.,Декабрь, День рождения - 8, крещения - 9. Анна. Родители: Воронежского уезда деревни Мазы государственный крестьянин Василий... Показать все
Бракосочетание
27.10.1906 ст.

Муж: Филатов Алексей Константинович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
27 октября. Жених: Посёлка Перовки крестьянин Алексей Константинов Филатов, православного вероисповедания, первым браком. 19 лет. Невеста: Посёлка Мазы крестьянка Анна Васильевна Певикова, православно... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Дочь: Филатова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович

д. Перовка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Филатова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кожина Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Филатов Алексей Константинович

Смерть
1960 или 1969
Похороны
Неизвестно
Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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