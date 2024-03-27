Прусакова (Ермакова) Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова (Ермакова) Евгения Ильинична

Место рождения

дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.

Дата рождения

07.01.1906

Дата смерти

20.08.1988

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1940 г.р.
1948 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906

Отец: Ермаков Илья

Мать: Ермакова Матрена

дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Прусаков Виктор

Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
14.10.1931

Дочь: Баранова Раиса

Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
21.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
25.04.1938

Сын: Прусаков Николай

Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
27.02.1940

Сын: Прусаков Вячеслав

Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
29.03.1948

Сын: Прусаков Алексей

Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завадская Тихоновна

Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Смерть
20.08.1988
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