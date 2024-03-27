Прусакова (Ермакова) Евгения Ильинична
Место рождениядер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Дата рождения07.01.1906
Дата смерти20.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906
Отец: Ермаков Илья
Мать: Ермакова Матрена
дер.Осиновка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
20.10.1929
Сын: Прусаков Виктор
Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
14.10.1931
Дочь: Баранова Раиса
Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
21.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
25.04.1938
Сын: Прусаков Николай
Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
27.02.1940
Сын: Прусаков Вячеслав
Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
29.03.1948
Сын: Прусаков Алексей
Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завадская Тихоновна
Отец ребёнка: Прусаков Тихон Дмитриевич
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Смерть
20.08.1988