Вострикова Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВострикова Марфа Семенова

Вострикова Марфа Семенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1680 и 1684 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Востриков Иван Петров

Отец ребёнка: Востриков Петр Михайлов

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Востриков Автоном Петров

Отец ребёнка: Востриков Петр Михайлов

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Востриков Марко Петров

Отец ребёнка: Востриков Петр Михайлов

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Петр Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1717
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close