Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

Мать: Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна

Смерть
Неизвестно
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