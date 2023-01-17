Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1801
Сын: Веретенников-Кондрашов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Веретенникова-Кондрашева Василиса Панкратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно