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Федотов Козма Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Федотов Федот Матвеевич

Мать: Федотова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федотова Прасковья Козминишна

Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Федотов Григорий Козмич

Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федотов Афанасий Козмич

Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Федотов Зиновия Козминична

Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Федотов Пётр Козмич

Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федотов Дмитрий Козьмич

Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна

Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Стефанида Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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