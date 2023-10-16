Федотов Козма Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федотова Прасковья Козминишна
Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Федотов Зиновия Козминична
Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Федотов Пётр Козмич
Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Федотова Стефанида Ларионовна
Ялма, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно