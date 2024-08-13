Ершова (Ершова) Варвара Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ершова) Варвара Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

26.05.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Ершова) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич

Рождение ребёнка
25.10.1836

Сын: Ершов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич

Рождение ребёнка
13.08.1845

Сын: Ершов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ершова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ершова (Ершова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Корвякова (Ершова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич

Смерть
26.05.1866
Похороны
28.05.1866

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