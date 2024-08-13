Ершова (Ершова) Варвара Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти26.05.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Ершова) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич
Рождение ребёнка
25.10.1836
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич
Рождение ребёнка
13.08.1845
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ершова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ершова (Ершова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Корвякова (Ершова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Ершов Дмитрий Дементьевич
Смерть
26.05.1866
Похороны
28.05.1866