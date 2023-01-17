Безденежных Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения?.04.1909
Дата смерти02.02.1944
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1909
Отец: Безденежных Филипп
Мать: Безденежных Елизавета
Бракосочетание
1932
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
Неизвестно
Шарьинский РВК, Горьковская обл., Шарьинский р-н
Смерть
02.02.1944
Белгородскя обл
Причина смерти: погиб на фронте
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия