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Безденежных Иван Филиппович

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Место рождения

Докукинская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

?.04.1909

Дата смерти

02.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1909

Отец: Безденежных Филипп

Мать: Безденежных Елизавета

Докукинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1932

Жена: Безденежных Анна Матвеевна

Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
Неизвестно
Шарьинский РВК, Горьковская обл., Шарьинский р-н
Смерть
02.02.1944
Белгородскя обл
Причина смерти: погиб на фронте
Похороны
Неизвестно
Новгородская обл., Россия
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