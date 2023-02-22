Знаменская (Рекшинская) Матрена Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1892
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Россия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гужева Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
среднее
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва