Знаменская (Рекшинская) Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Рекшинская) Матрена Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1892

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Рекшинский Николай Гаврилович

Мать: Рекшинская Мария Фёдоровна

Россия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гужева Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович

Малое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Знаменский Григорий Никандрович

Малое Мамлеево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Григорий Никандрович

Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Образование
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
среднее
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
среднее
Смерть
1975
Москва, город федерального значения Москва
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