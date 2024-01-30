Сорокин Михей
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Семен
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 06.02.1920
Дочь: Сорокина Анна
Мать ребёнка: Сорокин Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокин Степанида
Смерть
18.02.1984
Похороны
Неизвестно